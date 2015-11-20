Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2015, 11:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к Новому году может появиться первое «котокафе». В заведении можно будет не только расслабиться за чашкой чая или кофе, но и завести питомца. С такой идеей выступила горожанка Наталья Колесникова, она сейчас занимается сбором средств на эти цели, обговаривает варианты предоставления бесплатного помещения под заведение, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

ИА REGNUM В антикафе посетителей ждет уютная атмосфера:

Если удастся договориться с горадминистрацией о предоставлении бесплатного помещения, то откроется антикафе уже до Нового года. Но появление «котокафе», говорят инициаторы, неизбежно.

«Я всеми руками за котокафе. Я была партнером первого котокафе в Лондоне. Сейчас думаю открывать своё, на сегодняшний день ищем помещение. Спрос всегда был и будет на такие инициативы. Главное — иметь атмосферу уютного кафе. В общем, чтобы было чисто, а не просто так. Животных оттуда легче и лучше пристроить, так как будущие хозяева будут иметь возможность с ними познакомится в расслабленной атмосфере», — прокомментировала идею корреспонденту ИА REGNUM основатель Благотворительного фонда помощи животным «Большие Сердца» (Big Hearts Foundation) Анна Коган.

По её словам, затраты на содержание антикафе с кошками напрямую зависят от стоимости аренды помещения и кухни, которую планируется там организовать.

«Концепция достаточно новая, и серьезных спонсоров трудно привлечь, так как профит есть, но он не гигантский. Это больше на любителя. Спонсор придёт тот, который любит животных и понимает тягу к ним. В Москве и других столицах некоторые собирали через краудфандинг — онлайн-система «с мира по нитке». Получалось собрать не все, конечно, но часть затрат. Это удавалось за счёт того, что жители города выступают за открытие подобных заведений», — заключила Анна Коган.

Организаторы отмечают, что коты и кошки будут здоровы, пройдут процедуру стерилизации, также их поставят на учет в ветеринарной клинике. Посетители заведения будут платить исключительно за время, проведенное в антикафе. Эти средства будут идти на содержание мурлыкающих хозяев.

Напомним, что в октябре этого года в кубанской столице появилось подобное заведение «ТерраКОТ», который объединяет антикафе, арт-пространство и клуб по интересам. В уютной атмосфере можно выпить чаю с печеньем, воспользоваться wi-fi и пообщаться с четвероногими хозяевами антикафе. А в начале ноября «Меховое кафе» или котокафе открылось в Калуге.