Бразилиа, 20 ноября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Взрывчатка, обнаруженная полицией Рио-де-Жанейро у футбольного фаната перед матчем чемпионата Бразилии между «Васку да Гама» и «Коринтиансом», оказалась гуашью. Об этом заявил представитель местной полиции Сильвио Луис.

ikirov.ru Гуашь

«Мне сообщили, что это была гуашь, — цитирует Луиса издание UOL. — Проблема в том, что она находилась в необычной упаковке, была замаскирована».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на мужчину из-за того, что он появился «откуда-то с другой стороны и пытался проникнуть внутрь стадиона».

Ранее ряд СМИ сообщил о пресечении бразильской полицией попытки проникновения на футбольный стадион Рио-де-Жанейро фаната со взрывчаткой.

Напомним, что футбольный матч «Васку да Гама» — «Коринтианс» завершился результативной ничьей (1:1).

Читайте также: Футбольный фанат пытался пронести взрывчатку на стадион в Рио-де-Жанейро