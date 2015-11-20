Чебоксары, 20 ноября, 2015, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии констатируют резкий рост отравлений спиртосодержащей продукцией. В январе-сентябре зарегистрировано 972 случая алкогольных отравлений, что в 1,8 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (517 случаев). Об этом ИА REGNUM сообщили в Минэкономразвития республики со ссылкой на данные токсикологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора.

Не пей метилового спирта! Советский плакат

В том числе зафиксировано 688 случаев отравления этиловым спиртом, 257 человек отравились суррогатами алкоголя, а также неуточнёнными спиртами. «Данные показатели свидетельствуют о наличии в сфере потребительского рынка поддельной алкогольной и спиртосодержащей продукции, угрожающей жизни и здоровью граждан республики», — говорят в министерстве, подчёркивая, что еженедельно совместно с полицейскими проводится обследование объектов потребительского рынка.

В министерстве подчёркивают, что приобретать алкогольную продукцию стоит только в организациях торговли и общественного питания. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов и наличия специальной маркировки.

В Минэкономразвития напоминают, что минимальная цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% составляет 185 рублей за 0,5 литра. Минимальная розничная цена на бренди и продукцию из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет 293 рубля за 0,5 литра, на коньяк — 322 рубля. «Не стоит приобретать продукцию, цена на которую ниже минимальной розничной цены», — предупреждают чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10, 11 и 14 ноября в больницах Чебоксар и Чебоксарского района от острого отравления метиловым спиртом умерли три человека: две девушки в возрасте 20 и 30 лет, а также 22-летний парень. Ещё один пострадавший госпитализирован. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых, которые, по данным СКР, в отсутствие лицензии организовали в Чебоксарах и Алатыре сбыт по низким ценам спиртосодержащей продукции под видом элитного алкоголя. Как полагает следствие, стоимость одной такой литровой бутылки контрафактного алкоголя составляла 200 рублей.

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Напомним, в Чувашии по итогам 2014 года значительно выше среднероссийского показателя была смертность от внешних причин (в РФ — 118,8 на 100 тыс. населения, в ПФО — 133,9, в Чувашии — 196,8). По сравнению с 2012 годом рост составил 3%. Наибольший удельный вес в структуре смертности от внешних причин занимают транспортные травмы (12,8%) и отравления алкоголем (6,5%).

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