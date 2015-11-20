Калуга, 20 ноября, 2015, 10:52 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел ряд детских дошкольных учреждений областного центра, в том числе детский сад «Незабудка» на улице Степана Разина, детский сад № 30, расположенный на улице Никитина и детский сад «Планета» на Правобережье.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, детский сад «Незабудка» был отремонтирован за счёт спонсорской помощи, фасад задания уникален — он долговечен и полностью пожаробезопасен.

Детский сад № 30 был полностью реконструирован за счёт средств городского бюджета, в 90 годы в помещении детского сада размещался военный комиссариат. После реконструкции сад отвечает самым строгим требованиям, благоустроена прилегающая территория, установлены современные противопожарные системы и системы безопасности.

Детский сад «Планета» был построен два года назад. Рассчитанный на десять групп, современный и комфортабельный детский сад оснащен всем необходимым оборудованием.

«Воспитанники детского сада окружены заботой и вниманием, с ними работают педагоги по новейшим образовательным программам — рассказала директор центра развития ребёнка, депутат городской Думы Эльвира Капитонова, — с детьми занимаются психологи и логопеды, оборудованы физкультурный зал с тренажерами, музыкальный зал с мультимедийной установкой, изостудия и сенсорная комната».

«Несколько лет назад губернатором Анатолием Артамоновым была поставлена задача решить проблему нехватки мест в детских садах Калуги. В настоящее время эта задача практически выполнена: ликвидирована очередь в детские сады для детей от трёх до семи лет, за последние три года в Калуге создано 1590 новых мест в детских садах.

За пять лет в городе было построено пять новых детских садов, открыто много дополнительных групп, в текущем году завершается строительство крупных детских садов в микрорайонах Кубяка и Правобережье. Организована работа по возврату в систему дошкольного образования зданий, используемых для других целей, после передачи была проведена капитальная реконструкция трёх дошкольных учреждений. После того как была решена проблема нехватки мест в детских садах, на первое место выходит вопрос их технического состояния. На сегодняшний день в Калуге действует 85 дошкольных образовательных учреждений, большинство из них были построены в 60 — 70 годы XX века и требуют капитального ремонта», сказал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«По опыту общения со своими коллегами из других городов, могу с уверенностью сказать, что проблема износа зданий дошкольных учреждений характерна не только для Калуги, — отметил Александр Иванов, — Почти во всех городах страны большая часть детских садов была построена в советское время и многие из них требуют ремонта».

Для того чтобы полностью отремонтировать все детские сады Калуги необходимы огромные средства, которых просто нет в городском бюджете. Фракцией партии «Единая Россия» в городской Думе Калуги было принято решение заложить в городском бюджете 2016 года 20 миллионов рублей на проведение неотложных ремонтных работ в детских садах города.

«Наше решение поддержали руководители всех фракций городской Думы, — добавил Александр Иванов, — Следует понимать, что эти средства пойдут на решение самых острых проблем — ремонт кровли, замену коммуникаций, устранение аварийных ситуаций. Решение менее насущных проблем, таких, например, как косметический ремонт фасадов, придётся отложить до лучших времён. Учитывая то, что аналогичная ситуация сложилась в большинстве муниципалитетов страны, считаю что необходимо принятие федеральной целевой программы по ремонту дошкольных учреждений. Эту идею мы обсудим с представителями муниципального сообщества и экспертами, в том числе на площадках Всероссийского Совета местного самоуправления и Союза представительных органов РФ. Затем мы постараемся донести свои предложения до Государственной Думы и Совета Федерации».