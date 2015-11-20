Москва, 20 ноября, 2015, 10:50 — ИА Регнум. Биржевой курс рубль 20 ноября снижается к основным валютам — доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

iguides.ru Рубль

В ходе торгов на Московской бирже к 10:41 мск евро вырос предыдущему закрытию на 27 копеек до 69,4510 рубля. На минимуме 20 ноября единая европейская валюта опускалась до 69,0120 рубля, максимальная отметка составила 69,5980 рубля.

К этому времени биржевой курс доллара США увеличился на 10,10 копейки до 64,8880 рубля. Американская валюта за первые полчаса торгов достигала минимальной отметки в 64,6090 рубля, максимальной — в 65,0330 рубля.