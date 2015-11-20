Москва, 20 ноября, 2015, 10:49 — ИА Регнум. Переоценка ситуации только началась, спикер Госдумы Сергей Нарышкин надеется, что будут даны публичные ответы на накопившиеся вопросы в связи с «борьбой» США против терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Охраняет землю свято, от безумных планов НАТО. Советский плакат

Трагедия российского лайнера, теракты во Франции и целом ряде других стран заставят многих во всем мире иначе взглянуть на происходящее, понять, что географическая удаленность от так называемого «Исламского государства», построенного на ненависти и звериной жестокости, не гарантирует безопасности, говорит Нарышкин. «Что результаты годовых усилий так называемой коалиции во главе с США равны нулю, в отличие от ударов российских Вооружено-космических сил в Сирии. Наконец, понять — при чьем попустительстве стала возможной организация актов террора против мирных людей?» — задает он вопрос.

«У многих за рубежом есть сейчас повод крепко задуматься об истинном месте и роли нашей страны в международной политике. Но переоценка ситуации только началась. И хочется верить, что в итоге будут даны честные и публичные ответы на множество накопившихся вопросов», — заявил Нарышкин в ходе собрания членов Совфеда и депутатов Госдумы.

«Прежде всего — почему положение дел оказалось настолько запущенным, что откровенным бандитам удалось дойти до создания квазигосударственного образования и на глазах у всего мира — насаждать средневековые порядки, фанатичный, варварский режим, который питает себя шантажом и страхом. А еще — продажами чужой нефти и разграблением ценностей мировой культуры. Ведь все это кому-то сбывается и кем-то щедро оплачивается. Зачем тогда нужно было рассказывать о якобы непримиримой борьбе с терроризмом, а на деле — лишь ее имитировать?» — говорит спикер Госдумы.

«Хочу спросить и о другом: почему перед лицом столь опасного общего врага — вместо объединения сил — пытались разобщить государства и народы с помощью новых искусственных конфликтов? Ведь два последних года лишь отдалили успех борьбы с терроризмом, а у европейцев — отняли силы, время и даже человеческие жизни, которые никогда не вернуть. Десятки тысяч убитых и искалеченных на Украине, миллионы беженцев и переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки — кто теперь расскажет, во имя чего все эти жертвы и потери? А в странах Шенгена — разве могли предполагать, что им придётся заново и спешно воздвигать границы и окружают себя колючей проволокой?» — отмечает он.