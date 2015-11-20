Владивосток, 20 ноября, 2015, 10:47 — ИА Регнум. Автобус с детьми из школы-интерната перевернулся на трассе в районе села Новонежино в Приморье, сообщили 20 ноября в пресс-службе УМВД России по краю.

econo.com.ua Заснеженная трасса

«Автобус, объезжая дорожную технику, съехал в кювет и завалился набок, — говорится в сообщении. — Детей вывели из транспортного средства, сопровождающий развел их по домам».

Отметим, что в момент ДТП в транспортном средстве, следовавшем из села Шкотово в село Новонежино, находились 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Жертв и пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.