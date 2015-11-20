Калуга, 20 ноября, 2015, 10:41 — ИА Регнум. Порядка 35 млн рублей поступили в федеральный дорожный фонд за первую неделю работы системы взимания платы за проезд «Платон» с большегрузных автомобилей, позволяющая брать плату с водителей грузовиков с разрешенной максимальной массой, превышающей 12 тонн, — заявила накануне депутатам Законодательного собрания Калужской области региональный министр дорожного хозяйства Ольга Иванова, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, предполагается, что аккумулированная сумма с большегрузных автомобилей с калужских дорог составит около 50 млрд. рублей в год. «Деньги будут работать только на восстановление существующей сети дорог», — заверила депутатов калужский министр.

Если, сначала тариф был установлен на уровне 3,73 рубля за каждый километр пути, потом его снизили до 1,53 рубля. Впрочем, и данный тариф дальнобойщики назвали чрезмерным. Так, водители фур уже проводили акцию протеста на федеральных трассах и в Калуге.

Кроме того, в кабинах автомобилей водители должны будут за свой счет установить специальное устройство для проведения оплаты. Отсутствие такого устройства может грозить штрафом до 40 тыс. рублей для водителя, до 450 тыс. рублей — для компаний. Сами дальнобойщики говорят, что введение пошлины серьезно ударит по компаниям-грузоперевозчикам — либо придется существенно повышать расценки, либо работать себе в убыток.

19 ноября было организовано одиночное пикетирование здания калужской областной администрации, где в это время шло заседание сессии Законодательного собрания области, с требованием приостановить действие федерального закона.

«Надо было сначала оттестировать систему в течение года, а потом только законодательно ее внедрять», — считает депутат Николай Федоров.

Впрочем, по мнению первого зама спикера калужского областного парламента Виктора Бабурина, следует вводить плату не только за проезд по федеральным дорогам, но и по дорогам регионального значения.

Одновременно специально созданная депутатами рабочая группа займется подготовкой письма в правительство страны, в котором говориться о несовершенстве системы взимания платы за проезд «Платон» с большегрузных автомобилей.

Между тем, после акций протеста дальнобойщиков прокатившихся по стране федеральные власти пошли лишь на одну уступку владельцам 12-тонных грузовиков: штрафы за неоплаченный проезд с 15 ноября будут брать только в Подмосковье, в остальных регионах — с мая.

Напомним, в феврале 2015 года Минтранс РФ ввел плату с грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам. Полученные средства планируется направить на реконструкцию дорог и поддержание их эксплуатации. Ранее директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Штауфф выразил опасение, что введение с 2015 года платы за проезд грузового транспорта по российским дорогам приведет к значительному подорожанию услуг по перевозке грузов, что повлечет за собой рост потребительских цен на товары, перевозимые по автомобильным дорогам.