Москва, 20 ноября, 2015, 10:04 — ИА Регнум. Ввести в России смертную казнь для террористов и их пособников предлагает «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов перед совместным собранием членов Совфеда и депутатов Госдумы.

Ричард Бридженс. Казнь за убийство в Риме. 1820

«Раз «на войне как на войне», сегодня в своем выступлении я буду предлагать внести изменения в российское законодательство и, как исключение из правил, ввести смертную казнь для террористов и их пособников», — сказал Миронов.

Ранее вернуть смертную казнь для террористов предложили депутаты от ЛДПР. «Фракция ЛДПР всячески поддерживает усилия руководства РФ и Вооруженных сил РФ по наведению порядка на территории планеты Земля в интересах граждан РФ. И мы еще раз должны подчеркнуть — при угрозе жизни и здоровью наших граждан, в любой точке неприятель должен быть найден и обезврежен. Возможно, для этого нам будет необходимо вернуться к вопросу восстановления смертной казни в отношении лиц, которые имеют отношение к терроризму», — заявил Александр Шерин.

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Между тем 12 мая 2015 года Госдума отклонила законопроект, внесенный депутатом Романом Худяковым (ЛДПР) о введении смертной казни для террористов. Профильный комитет Госдумы по законодательству тогда предложил нижней палате парламента отклонить законопроект, в частности, из-за того, что «подписанием Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (ETS № 114) не открывают возможность применения на территории Российской Федерации смертной казни».