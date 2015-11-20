Владивосток, 20 ноября, 2015, 09:54 — ИА Регнум. С начала 2015 года в Приморском крае снизились цены на основные продовольственные виды товаров: мясо свинины, курица и сыры. Такая тенденция стала возможной благодаря сразу нескольким принципам, которые действуют в регионе для уменьшения стоимости продуктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

newstula.ru На 18 рублей в Приморье снизилась цена на свинину

Как сообщало ИА REGNUM, каждую неделю в 34 муниципалитетах Приморья проводятся продовольственные ярмарки. По мнению губернатора региона Владимира Миклушевского, данный метод не только является эффективным способом снижения цен на продукты питания, но и развивает здоровую конкуренцию.

«На примере Владивостока ярмарки выходного дня должны проходить в каждом муниципалитете. Я лично буду ездить по краю и посещать эти ярмарки», — заявил глава региона.

По информации департамента лицензирования и торговли, с начала в 2015 года в Приморье цена на свинину, кроме бескостного мяса, снизилась на 18 рублей. Сейчас килограмм продукции можно купить за 350 рублей.

«Курица, кроме куриных окорочков, подешевела на 13 рублей и сейчас стоит 171 рубль за килограмм. Также на 13 рублей снизилась цена на сыры сычужные твердые и мягкие», — уточнили в ведомстве.

Как неоднократно заявлял вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, цены на основные потребительские виды товаров должны быть справедливыми и складываться из обоснованных фактов.

«У продавцов и производителей наблюдаются разные подходы к ценообразованию. Одни предприятия балансируют на грани нулевой рентабельности, другие — получают сверхприбыль. Поэтому необходимо оперативно отслеживать ситуацию, выявлять и исключать причины необоснованного роста цен. Ведь наша главная задача — дать жителям края возможность приобретать продукты по приемлемым ценам», — уверен Сергей Сидоренко.

Таким образом, сегодня по поручению губернатора Приморья в регионе, помимо проведения ярмарок, реализуется еще два принципа по снижению цен на продукты питания.

Первый — свыше 800 магазинов применяют дифференцированный подход ценообразования: на отдельные виды социально значимых товаров устанавливаются минимальные надбавки.

Еще одна не менее важная мера — своевременное проведение рейдов. Так, каждый приморец можно оставить сообщение по телефону «горячей линии», после чего информация будет проверена специальной комиссией по мониторингу цен.