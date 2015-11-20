Владикавказ, 20 ноября, 2015, 09:44 — ИА Регнум. На предприятиях агропромышленного комплекса Северной Осетии близится к завершению уборка кукурузы на зерно. По данным Минсельхозпрода республики, урожай уже собран с площади более 75 тысяч гектаров, всего данная культура занимает в хозяйствах всех форм собственности 92 га, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM .

kartzshutterbug Кукуруза

При урожайности в среднем 53 центнера с гектара валовой сбор зерна в настоящее время превысил более 410 тысяч тонн. Значительные площади кукурузы сосредоточены в Пригородном, Моздокском, Алагирском, Кировском и Ардонском муниципальных районах. Самые высокие намолоты зерна зафиксированы в сельхозпредприятиях Пригородного района. Как считают в аграрном ведомстве, проблем с реализацией не должно быть. Кукуруза по-прежнему востребована спиртопроизводящими предприятиями, птицеводческими и животноводческими хозяйствами.

Поясним, что в целом, как считают специалисты, по сравнению с 2014 годом валовый сбор зерна кукурузы будет меньше. Засуха и град вынудили крестьян перевести на корм крупного рогатого скота восемь тысяч гектаров. Следовательно, в хозяйствах понесли убытки. Отметим, что погода в регионе позволяет механизаторам ускоренными темпами вести косовицу кукурузы. К уборке привлечены комбайнеры и техника из соседних регионов.

Напомним, что в 2014 году посевы кукурузы в Северной Осетии занимали 92,41 тыс. га. Данная кормовая культура возделывается всеми хозяйствами в больших объемах, что отрицательно сказывается сегодня на севообороте. Полеводы в большинстве районах республики уже перестали выращивать пшеницу и возделывать овощи, поэтому они завозятся на рынки РСО-Алания сельхозпроизводителями из других регионов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров поставил задачу Минсельхозпроду республики, хозяйствам к 2020 году обеспечить потребности населения основными сельхозпродуктами собственного производства. Руководитель региона потребовал уменьшить площади под кукурузу и больше выращивать овощей, фруктов, озимых культур, производить молочные продукты.