Дамаск, 20 ноября, 2015, 09:08 — ИА Регнум. В Кувейте пресечена деятельность международной преступной группы, которая занималась поставками оружия для террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Как сообщает Associated Press, лидер группы ливанец по имени Усама Мухаммед Саид Хайят уже признался, что он закупал оружие на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как уточняет агентство, «Усама Мухаммед Саид Хайят признал, что совершал сделки по покупке оружия на Украине и отправлял его в Сирию через территорию Турции».

По некоторым данным, речь идет о китайских переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) FN6.

Кроме того, мужчина признался в вербовке людей для группировки ИГ и сборе средств, которые затем направлял на счета террористической организации в турецких банках.

Напомним, 19 ноября в Кувейте спецслужбы арестовали 6 человек, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство».

В террористическую ячейку входили три сирийца, один ливанец, один египтянин и один гражданин Кувейта. Еще четверо членов группировки — два сирийца и два австралийца ливанского происхождения — находились за пределами Кувейта.