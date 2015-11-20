Москва, 20 ноября, 2015, 08:55 — ИА Регнум. Аномальное ноябрьское поведение рубля, характеризующееся более медленным падением, почти в два раза, чем падение цен на нефть, достигло своего апогея в минувший вторник, 17 ноября. На фоне усиления бомбардировок позиций террористического «Исламского государства» котировки нефти марки Brent упали на 1,92%, а рубль вырос к доллару на 1,3%.

newpix.ru Крепкий орешек

То есть рубль впервые с начала большого падения цен на нефть и санкционной войны рос против нисходящего движения котировок нефти. И если движения курса рубля и котировок российских фондовых индексов (ММВБ + 2,73%, РТС + 4,64%) 17 ноября можно объяснить результатами саммита G20, то двухнедельный рост котировок и относительное укрепление рубля на фоне падения стоимости нефти с уровней $50 до $43 с трудом могут обосновать аналитики.

Основным объяснением столь странного поведения российского рынка являются слухи о росте иностранных инвестиций в сильно недооцененные отечественные активы. Косвенным доказательством этого может служить рост спроса на рублёвые Облигации федерального займа (ОФЗ). Во время последнего размещения, проходившего 11 ноября, спрос на ОФЗ превысил предложение в 2,4 раза, а их стоимость перевалила годовые максимумы, зафиксированные в ноябре прошлого года.

Вторым существенным фактором, способным влиять на рост рубля, является политика Банка России, продолжающего сохранять высокую процентную ставку и поддерживающего сверхнизкую рублёвую ликвидность. Если так, то регулятор в последнее время полностью изменил свою политику в отношении рубля и своего взаимодействия с правительством.

Дело в том, что нынешнее отношение курса рубля к долларовой стоимости нефти привело к падению рублёвой стоимости нефти, что угрожает сбалансированности бюджета. Исходя из заложенных в бюджет параметров курса рубля 63 р./$ и стоимости нефти 50 $/баррель, стоимость нефти в рублёвом выражении должна быть 3 тыс. 150 р./баррель. В последнее же время рублёвая стоимость нефти находится на уровне 2 тыс. 900 р./баррель.

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Все статьи автора: Максим Рева