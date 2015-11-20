Киев, 20 ноября, 2015, 08:49 — ИА Регнум. Моральная ущербность официального Киева в очередной раз дала о себе знать в связи с трагическими событиями в Париже 14 ноября. В реакции на перипетии той страшной ночи во всем мире преобладали шок, боль утраты, чувство солидарной готовности оплакивать жертвы и противостоять террору. В реакции киевской власти доминирующими оказались эгоцентризм и стремление, перетянув одеяло на себя, превратить людское горе в повод привлечь внимание к себе, набрать лишние «очки», очернить противника. Режим, на совести которого акт терроризма в виде «АТО» в Донбассе, продолжает рядиться в тогу праведника, борца за идеалы и ценности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Взрывы и автоматные очереди на парижских улицах еще отчетливее обозначили незримую грань, отделяющую цивилизованный мир от мира террора, обозначив, возможно, судьбоносный момент во взаимоотношениях между ними. Общая беда сплотила страны и народы, объединив их помыслы и надежды.

Ни у кого ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии не возникло сомнений относительно того, где в противостоянии двух лагерей должно быть место России. Конечно, в кругу цивилизованных стран, в рядах «великих» держав, противостоящих силам насилия и зла. Усомнились в этом только на Украине. Те, кто вот-вот рискуют сами оказаться по ту сторону незримого водораздела.

Киевские «несушки», второй год кряду не устающие уверять мир в том, что не терроризируют часть собственного населения с применением армии, а проводят «антитеррористическую операцию», как по команде закудахтали на все лады, клевеща на Россию и старясь оговорить ее в глазах мирового сообщества.

Министр внутренних дел А. Аваков по горячим следам ночных парижских событий заявил, что опасность террористических атак, подобных тем, что случились во Франции, грозит Украине. «В ближайшее время могут происходить провокационные террористические акты, — взялось нагнетать обстановку МВД. — Для этой цели будут использованы (обратите внимание: не «могут быть», а именно — «будут»!) взрывные устройства и огнестрельное оружие».

Читайте подробнее: Киев готовит террористический акт

Все статьи автора: Яков Рудь