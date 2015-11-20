Москва, 20 ноября, 2015, 08:20 — ИА Регнум. С 2017 года министерство образования РФ планирует ввести повсеместное совместное обучение детей с особенностями развития и детей обычных — в средних школах. Готово ли российское общество к инклюзивному образованию или это просто очередная статья экономии бюджета?

Не образцовая площадка

Совместное обучение — удачный эксперимент или массовая потребность?

Уже несколько лет активно разрабатывают новые стандарты (читай, законы) для совместного обучения детей с проблемами по здоровью и без оных. Процесс «слияния» пока не касается лишь детей с девиантным поведением, которые все же будут помещены в специализированные учебные заведения, находящиеся в ведении Минздрава.

Для всех остальных детей-инвалидов готовят специальных тьюторов, которые будут помогать преодолевать сложности общеобразовательной школьной программы, или же — разрабатывать индивидуальную, вести дневник наблюдений за их поведением, усвоением материала, обращать внимание на их самочувствие, и в случае необходимости вызывать врача или медсестру.

Заметим, что несколько подобных школ уже есть в Москве и в других регионах. Они действуют успешно, так как укомплектованы необходимым оборудованием и специалистами, в том числе и медицинскими кадрами. Но школы эти — именно образцовые экспериментальные площадки.

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Все статьи автора: Алиса Агранат