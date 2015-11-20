Рига, 20 ноября, 2015, 08:15 — ИА Регнум. Каждый год латвийская полиция безопасности публикует отчеты о своей деятельности по защите государства. Кто главные фигуранты отчетов, за которыми нужен постоянный полицейский присмотр? Конечно, активисты русских организаций. От добровольцев, поехавших на помощь Донбассу, до тишайших «лоялистов», не забывающих нацепить красно-бело-красную ленточку в дни национальных праздников.

А. Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

А где же сторонники «Исламского государства»? Может быть, их просто нет в Латвии? Оказывается, они есть, и число их растет. Это не я придумал, об этом сообщил глава полиции безопасности Нормунд Межвиетис.

Цитирую агентство LETA: «Межвиетис признал, что некоторые представители общины мусульман Латвии на данный момент находятся на территории «Исламского государства», к тому же поступает информация о все новых желающих отправиться воевать в рядах ИГИЛ. При этом Полиция безопасности не имеет права запретить им поездку, так как это нарушило бы демократическое право на свободу перемещения. Однако потенциальных сторонников радикального ислама вызывают на переговоры, чтобы постараться изменить их намерения».

Если перевести слова шефа ПБ с политкорректного на русский, то получается, что в Латвии действует ячейка «Исламского государства», вербующая сторонников для отправки в Сирию и Ирак. И у полиции якобы нет законных рычагов эту деятельность пресечь. Только профилактика, уговоры… Которые для фанатика как мертвому припарки.

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Все статьи автора: Владимир Линдерман