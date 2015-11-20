Нью-Дели, 20 ноября, 2015, 08:04 — ИА Регнум. Новый фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр» подвергся цензуре в Индии. Четыре сцены в кинокартине показы не полностью, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источник в Совете цензоров Индии.

Цитата из к/ф «007: СПЕКТР». реж Сэм Мендес. 2015. США

Уточняется, что сокращению подверглись сцены с поцелуями, которые длились слишком долго. Продюсеры согласились с решением Совета.

«Мы должны быть осторожны с фильмами, которые получают сертификаты UA, потому что они могут быть показаны на ТВ и для всех аудиторий. Продюсеры согласились с сокращениями,» — сказал источник.

Стоит отметить, что лента «007: Спектр» получила сертификат UA, разрешающий показ фильма в Индии для всех аудиторий. При этом показ для ребят младше 12 лет должен проходить под контролем родителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр», мировая премьера которого состоялась 26 октября, выходит в российский прокат 13 ноября.

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