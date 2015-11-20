Пхеньян, 20 ноября, 2015, 05:59 — ИА Регнум. Власти КНДР предложили Южной Корее в ближайшее время организовать встречу с целью подготовки двусторонних переговоров на высшем уровне. Об этом 20 ноября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

Yonhap Встреча представителей КНДР и Южной Кореи в Паньмыньчжоне, август 2015 года

Предложение было получено Министерством объединения Южной Кореи от северокорейского Комитета по мирному воссоединению Кореи. Пхеньян выступил с инициативой о проведении переговоров 26 ноября в приграничном селе Паньмыньчжоне, где было подписано Соглашение о прекращении огня в Корейской войне 1950-1953 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года на Корейском полуострове произошло обострение ситуации после подрыва на мине двух южнокорейских солдат в демилитаризованной зоне. Сеул в качестве ответной реакции начал пропагандистское вещание из громкоговорителей в приграничной зоне. Пхеньян ультимативно потребовал убрать громкоговорители.

20 августа КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими залпами на границе, после чего стороны заявили о приведении войск в полную боевую готовность.

После продолжительных переговоров, 24 августа стороны достигли соглашения об урегулировании кризиса.