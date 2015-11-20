КНДР предложила Южной Корее начать подготовку переговоров на высшем уровне
Пхеньян, 20 ноября, 2015, 05:59 — ИА Регнум. Власти КНДР предложили Южной Корее в ближайшее время организовать встречу с целью подготовки двусторонних переговоров на высшем уровне. Об этом 20 ноября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.
Предложение было получено Министерством объединения Южной Кореи от северокорейского Комитета по мирному воссоединению Кореи. Пхеньян выступил с инициативой о проведении переговоров 26 ноября в приграничном селе Паньмыньчжоне, где было подписано Соглашение о прекращении огня в Корейской войне 1950-1953 годов.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года на Корейском полуострове произошло обострение ситуации после подрыва на мине двух южнокорейских солдат в демилитаризованной зоне. Сеул в качестве ответной реакции начал пропагандистское вещание из громкоговорителей в приграничной зоне. Пхеньян ультимативно потребовал убрать громкоговорители.
20 августа КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими залпами на границе, после чего стороны заявили о приведении войск в полную боевую готовность.
После продолжительных переговоров, 24 августа стороны достигли соглашения об урегулировании кризиса.