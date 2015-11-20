Владивосток, 20 ноября, 2015, 04:11 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу, 20 ноября, приговорил к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» Дмитрия Мингалева. Он признан виновным в коммерческом подкупе при организации работ по благоустройству Приморского океанариума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора края Елена Телегина.

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Как установил суд, весной 2015 года Дмитрию Мингалеву было предложено получать от подрядчиков деньги за содействие в заключении между ними и ФГУП «РСУ» договоров при выполнении работ на территории Приморского океанариума.

В мае Мингалев дал свое согласие гендиректору будущей субподрядной организации, однако попросил за это 10% от суммы договора. После получения первой части вознаграждения — порядка 2 миллионов рублей — он был задержан.

Районный суд Владивостока назначил Мингалеву наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вдобавок, ему придется выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей.

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Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, уголовное дело в отношении второго фигуранта, заместителя директора ФГУП «РСУ» по общим вопросам Владимира Никитина, выделено в отдельное производство.

Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит еще одно дело о хищениях при строительстве Приморского океанариума. На этот раз перед лицом правосудия предстанет бывший генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов, который обвиняется в хищении 1,1 миллиарда рублей.

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Строительство океанариума на острове Русский должно было завершиться к саммиту АТЭС-2012 года. Однако сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В ноябре 2014 года с визитом во Владивосток приехал президент России Владимир Путин и поручил достроить океанариум в ближайшие полгода. Окончательную дату завершения работ озвучил в конце мая 2015 года управляющий делами президента Александр Колпаков: конец декабря 2015-го.