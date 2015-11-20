Лондон, 20 ноября, 2015, 03:52 — ИА Регнум. Полиция Лондона вечером 19 ноября провела контролируемый взрыв подозрительного автомобиля, брошенного в центре Лондона. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя полиции.

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Вызвавший обеспокоенность у правоохранителей автомобиль был припаркован на улице Бейкер-стрит вблизи одноимённой станции метрополитена. В салоне машины находился пакет, который вызвал подозрения у полиции.

Станцию метро было решено закрыть, эвакуировав из подземки всех пассажиров. Участок улицы также был оцеплен. После этого прибывшие на место специалисты осуществили подрыв автомобиля.

В правоохранительных органах позднее заявили, что никакого уголовного расследования в связи с инцидентом не требуется.

Как передавало ИА REGNUM, на днях премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти королевства выделят дополнительно 2 млрд фунтов стерлингов на финансирование контртеррористических подразделений спецслужб до 2020 года.

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