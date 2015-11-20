Петропавловск-Камчатский, 20 ноября, 2015, 03:33 — ИА Регнум. На Камчатке у 57-летнего жителя села Апука полицейские и сотрудники ФСБ, в рамках совместной операции, изъяли девять кречетов, занесенных в Красную книгу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона, три птицы больны и нуждаются в помощи ветеринаров, а шестерых пернатых выпустили на волю.

nexplorer.ru Кречет

По словам полицейских, кречетов браконьер держал в сарае, в условиях опасных для их жизни и здоровья.

«По словам злоумышленника, кречетов в первой половине октября он выловил в тундре, в 100 километрах от Апуки и хотел продать», — сообщили в МВД.

В отношении мужчины, по факту незаконной охоты, возбуждено и расследуется уголовное дело. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде. Размер причинённого ущерба составляет около 10 миллионов рублей.

Краснокнижные кречеты высоко ценятся в арабских странах, где популярна соколиная охота. Браконьеры, отлавливая птиц на Камчатке, пытаются их продать на «черном рынке». Цена за одну птицу может варьироваться от 1,5 тысяч долларов США.