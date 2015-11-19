В Белоруссию направляются делегации Ленинградской и Новосибирской областей
Минск, 20 ноября, 2015, 02:27 — ИА Регнум. Делегация Ленинградской области Российской Федерации во главе с губернатором Александром Дрозденко посетит Белоруссию 22−23 ноября, а 23−25 ноября Белоруссию посетит делегация Новосибирской области Российской Федерации во главе с губернатором Владимиром Городецким. Об этом 19 ноября на брифинге в Минске проинформировал пресс-секретарь МИД постсоветской республики Дмитрий Мирончик.
Согласно официальному сообщению, делегация Ленинградской области «помимо встреч высокого уровня», примет участие шестом заседании совместной комиссии по развитию двустороннего сотрудничества под председательством первого зампреда Совмина Белоруссии Василия Матюшевского и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Напомним, что ранее Александр Лукашенко обещал Александру Дрозденко рассмотреть вопрос о переориентации белорусского товарного потока с портов постсоветских республик Прибалтики на порты Ленинградской и Калининградской областей. С тех пор это заявление остаётся лишь словами.
Делегация Новосибирской области примет участие во втором заседании Совета делового сотрудничества Белоруссии и Новосибирской области, по итогам которого будет подписан протокол. Члены российской делегации примут участие в работе промышленной выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2015» и «Минского бизнес форума», а также посетят госпредприятия агрокомбинат «Ждановичи» и «Белкоммунмаш» (специализируется на производстве коммунальной техники).
На 24 ноября запланированы переговоры с делегацией в Совмине Белоруссии: «Будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах сельского хозяйства, строительства, науки, производственной кооперации, поставок пассажирского транспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники».
Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не только не переориентировала экспорт на российские порты, но и инвестировала в порты постсоветских прибалтийских республик. Литовская Клайпеда специализируется на перевалке белорусских калийных удобрений, а латвийский Рижский порт — на транзите нефтепродуктов из Белоруссии. При этом российские компании также предпочитают Клайпеду и Вентспилс, а не Калининград, Приморск и Усть-Лугу.