Минск, 20 ноября, 2015, 02:27 — ИА Регнум. Делегация Ленинградской области Российской Федерации во главе с губернатором Александром Дрозденко посетит Белоруссию 22−23 ноября, а 23−25 ноября Белоруссию посетит делегация Новосибирской области Российской Федерации во главе с губернатором Владимиром Городецким. Об этом 19 ноября на брифинге в Минске проинформировал пресс-секретарь МИД постсоветской республики Дмитрий Мирончик.

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Согласно официальному сообщению, делегация Ленинградской области «помимо встреч высокого уровня», примет участие шестом заседании совместной комиссии по развитию двустороннего сотрудничества под председательством первого зампреда Совмина Белоруссии Василия Матюшевского и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Напомним, что ранее Александр Лукашенко обещал Александру Дрозденко рассмотреть вопрос о переориентации белорусского товарного потока с портов постсоветских республик Прибалтики на порты Ленинградской и Калининградской областей. С тех пор это заявление остаётся лишь словами.

Делегация Новосибирской области примет участие во втором заседании Совета делового сотрудничества Белоруссии и Новосибирской области, по итогам которого будет подписан протокол. Члены российской делегации примут участие в работе промышленной выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2015» и «Минского бизнес форума», а также посетят госпредприятия агрокомбинат «Ждановичи» и «Белкоммунмаш» (специализируется на производстве коммунальной техники).

На 24 ноября запланированы переговоры с делегацией в Совмине Белоруссии: «Будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах сельского хозяйства, строительства, науки, производственной кооперации, поставок пассажирского транспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не только не переориентировала экспорт на российские порты, но и инвестировала в порты постсоветских прибалтийских республик. Литовская Клайпеда специализируется на перевалке белорусских калийных удобрений, а латвийский Рижский порт — на транзите нефтепродуктов из Белоруссии. При этом российские компании также предпочитают Клайпеду и Вентспилс, а не Калининград, Приморск и Усть-Лугу.