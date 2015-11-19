Петропавловск-Камчатский, 20 ноября, 2015, 02:17 — ИА Регнум. На Камчатке рыболовный сейнер «60 лет Октября» залетел на камни в районе бухты Жировая примерно в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского и получил пробоину, в результате которой частично затопило моторный отсек. Кроме того, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативных службах региона, судно дало крен на левый бок.

По данным морского координационного спасательного подцентра, угрозы для остающихся на судне членов экипажа нет.

«Ночью пять членов экипажа были эвакуированы на проходящее мимо судно. На борту РС остаются шесть человек. Погода в районе происшествия хорошая, угрозы полного затопления нет, поэтому и угрозы для оставшихся членов экипажа нет. Людей эвакуируют сегодня», — заявили в подцентре.

По данным оперативных служб, рыболовный сейнер налетел на камни поздно ночью. По крайней мере, известно об этом стало в 00:30 по местному времени (15:30 МСК). Сейнер плотно сидит на камнях и угрозы затопления нет. Причины происшествия выясняются.