Киев, 20 ноября, 2015, 01:34 — ИА Регнум. Украина не пойдёт на реструктуризацию своего долга перед Россией в размере 3 млрд долларов на условиях, отличных от тех, которые были согласованы с другими кредиторами Киева. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью телепрограмме «Прайм-тайм» на «Первом национальном» украинском телеканале.

«Базовое условие — уменьшение долга на 20%, перенос всех долгов на четыре года», — сказал Яценюк, добавив, что в противном случае правительство Украины введёт мораторий на выплату долга России.

«Очень хочу нашим соседям и государству-агрессору объяснить: мы 3 млрд долларов платить не будем», — заявил украинский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на саммите G20 в турецкой Анталье заявил, что Москва готова реструктурировать украинский долг на «лучших условиях, чем просил МФВ».

«Нас просили перенести платёж на следующий год в объеме 3 млрд долларов. Я сказал, что мы готовы на более глубокую реструктуризацию. Готовы на то, чтобы в этом году вообще не получить никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 2017 году — ещё миллиард и в 2018 году — ещё один миллиард», — сказал Путин.

18 ноября в Международном валютном фонде призвали Москву и Киев к проведению прямых переговоров по предложениям российской стороны о реструктуризации украинского долга.

Заявление Арсения Яценюка стало первым комментарием от официальных представителей Украины по поводу российского предложения.