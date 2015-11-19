Москва, 20 ноября, 2015, 00:48 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков обратил внимание на то, что власти США обеспокоены гораздо больше реализацией своих планов в Сирии по свержению Башара Асада, чем защитой граждан в собственной стране.

Боевики ИГИЛ

«В Париже предупреждают, что боевики способны на хим. или бактериол. атаку, а США все думают об Асаде и хотят заменить его на своего человека», — написал парламентарий в своем официальном микроблоге в Twitter.

ИА REGNUM напоминает, 18 ноября террористы «Исламского государства» разместили в сети видеозапись, на которой экстремист монтирует взрывное устройство и кладет в карман, позже в кадре — Геральд-сквер, заполненный людьми. Запись опубликовал телеканала CNN. Так, корреспондент, комментируя видео, отметил, что значение ролика понято: «следующая цель — Нью-Йорк».

Позже представитель полиции Нью-Йорка Стивен Дэвис успокоил граждан города, сказав, что сейчас нет определенной угрозы, однако правоохранительные органы бдительны и тщательно следят за ситуацией, пишет Reuters.

Однако, как отмечает издание, боевики в своем обращении заявили, что намереваются совершить теракт не только в Нью-Йорке, но и по сердцу США, то есть в Вашингтоне. В угрозе, адресованной властям Соединенных Штатов, экстремисты подчеркнули, что все государства, которые принимают участие в так называемом крестовом походе, будут наказаны.

«Мы ударим по самому центру США в Вашингтоне так же, как мы ударили по центру Франции в Париже», — угрожают террористы.

Отметим, в четверг, 19 ноября, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что Россия теперь изменила стратегию проведения военной операции в Сирии. Если раньше, по словам Клинтон, политика РФ по этому вопросу была нацелена на уничтожение врагов президента Сирии Башара Асада, то сейчас ВКС РФ борются именно против ИГИЛ.

ИА REGNUM напоминает, «Исламское государство Ирака и Леванта» — террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории России и многих других стран.