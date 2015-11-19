София, 19 ноября, 2015, 23:06 — ИА Регнум. Болгария не является воюющей страной и всегда настаивала на том, что все проблемы необходимо решать дипломатическим путём. С таким заявлением выступил 19 ноября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя теракты, произошедшие за последнее время, и сохраняющуюся после них террористическую угрозу в европейских странах.

bgnes.com Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

«Когда ты посылаешь самолёты и ракеты, не можешь ожидать от другой стороны мира. Нам необходимо сделать ревизию нашего поведения как Европейского союза, как НАТО, как евроатлантических стран: всегда ли наша внешняя политика была адекватной, и всегда ли сделанное нами приводило к ожидаемым результатам», — приводит слова Бойко Борисова болгарское агентство БГНЕС.

Глава правительства также прокомментировал ранее появившиеся в СМИ данные спецслужб о том, что автоматы Калашникова, которые использовали террористы в Париже, были произведены в Болгарии.

«Пусть пришлют эти автоматы нам, и их исследуют наши эксперты. В последние 10−15 лет такие автоматы не экспортируются, это я могу сказать с уверенностью. Если что-то было продано в 80-е годы, то там оно и осталось. Но это всё гипотезы, которые я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, пока автоматы не будут официально проверены в Болгарии, и эксперты не скажут, где они были произведены», — сказал Борисов.

ИА REGNUM напоминает, что за период членства республики в НАТО с марта 2004 года болгарские военнослужащие участвовали в операциях сил альянса в Боснии и Герцеговине (SFOR), в работе международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане, в операциях международных сил в Косово (KFOR), в тренировочной миссии НАТО в Ираке, в работе плавающего штаба Постоянной военно-морской группы НАТО у берегов Сомали, в международной операции «Активные усилия» по борьбе с терроризмом в Средиземном море, в операции НАТО «Объединённый защитник» в Ливии.