Москва, 19 ноября, 2015, 22:54 — ИА Регнум. Крупное ДТП произошло на юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает столичный департамент здравоохранения.

faktor.ba Авто авария.

На Рязанском проспекте столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

15 пострадавших были госпитализированы. Один пострадавший от госпитализации отказался.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины ДТП.