Тверь, 19 ноября, 2015, 22:36 — ИА Регнум. Тверская полиция завела уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом на федеральной трассе М10 «Россия» близ Твери. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Тверской области.

headline.kz Уголовное дело.

Трагедия произошла сегодня, около полвины 11-го утра на 167 километре федеральной трассы М10. Водитель фуры-муковоза выехал на полосу встречного движения толкнул другую фуру, которая врезалась в стоявших на обочине дальнобойщиков.

В результаты ДТП погиб дальнобойщик из города Лихославль, трое его коллег получили ранения и госпитализированы в больницы Твери.

Сообщается, что предполагаемый виновник ДТП — водитель фуры-муковоза — задержан на 48 часов.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В правоохранительных органах считают, что водитель фуры-муковоза не справился с управлением из-за сильной усталости. Как выясняется, перед столкновением он не отдыхал целые сутки или отдыхал крайне мало.