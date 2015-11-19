Глава ДНР обещает студентам премию в $10 тыс. за программу развития села
Донецк, 19 ноября, 2015, 22:27 — ИА Регнум. В середине 2016 года в ДНР повысят размер стипендий. Об этом 19 ноября заявил глава ДНР Александр Захарченко, встречаясь со студентами Донецкого государственного университета управления, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы республики, соответствующее финансирование будет заложено в бюджет ДНР со второго квартала 2016 года. «Стипендии должны быть нормальными. Следующий год после первого квартала будем повышать стипендии. Стипендия будет подниматься, обещаю», — заверил Захарченко.
При этом глава ДНР затруднился назвать точную дату и размер повышения стипендий.
Также Захарченко сообщил об учреждении награды в 10 тысяч долларов для того, кто разработает эффективную программу развития сельского хозяйства ДНР.
«Кто разработает программу развития сельского хозяйства, и она будет эффективна, тот получит от меня 10 тысяч долларов. Можете работать вместе», — отметил Захарченко, обращаясь к студентам.
Он признал, что обеспечение продовольственной безопасности ДНР является одной из ключевых задач.
Захарченко также сказал, что способные студенты ДНР смогут пройти практику в органах исполнительной власти. «Нужны молодые специалисты на практику — юристы, экономисты, социологи и политологи, все специальности, которые есть. Буду выбирать лучших: если вы в своей категории лучшие, то я предоставляю до завтрашнего дня по 10 человек в каждый департамент: ЖКХ, управление, гостиничный бизнес», — уточнил глава республики.
«Я хочу сделать из ДНР регион, который будет обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией самостоятельно. И тот из вас, кто разработает лучшую программу производства теплиц и обеспечения самого производственного холдинга, получит от меня достойный приз. Вторым направлением развития является фармацевтика. У нас осталось много предприятий, которые, к сожалению, сейчас не работают, но имеют большой потенциал», — отметил Захарченко.