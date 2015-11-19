Донецк, 19 ноября, 2015, 22:27 — ИА Регнум. В середине 2016 года в ДНР повысят размер стипендий. Об этом 19 ноября заявил глава ДНР Александр Захарченко, встречаясь со студентами Донецкого государственного университета управления, передает корреспондент ИА REGNUM.

bbci.co.uk Советский колхоз. 30-е годы

По словам главы республики, соответствующее финансирование будет заложено в бюджет ДНР со второго квартала 2016 года. «Стипендии должны быть нормальными. Следующий год после первого квартала будем повышать стипендии. Стипендия будет подниматься, обещаю», — заверил Захарченко.

При этом глава ДНР затруднился назвать точную дату и размер повышения стипендий.

Также Захарченко сообщил об учреждении награды в 10 тысяч долларов для того, кто разработает эффективную программу развития сельского хозяйства ДНР.

«Кто разработает программу развития сельского хозяйства, и она будет эффективна, тот получит от меня 10 тысяч долларов. Можете работать вместе», — отметил Захарченко, обращаясь к студентам.

Он признал, что обеспечение продовольственной безопасности ДНР является одной из ключевых задач.

Захарченко также сказал, что способные студенты ДНР смогут пройти практику в органах исполнительной власти. «Нужны молодые специалисты на практику — юристы, экономисты, социологи и политологи, все специальности, которые есть. Буду выбирать лучших: если вы в своей категории лучшие, то я предоставляю до завтрашнего дня по 10 человек в каждый департамент: ЖКХ, управление, гостиничный бизнес», — уточнил глава республики.

«Я хочу сделать из ДНР регион, который будет обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией самостоятельно. И тот из вас, кто разработает лучшую программу производства теплиц и обеспечения самого производственного холдинга, получит от меня достойный приз. Вторым направлением развития является фармацевтика. У нас осталось много предприятий, которые, к сожалению, сейчас не работают, но имеют большой потенциал», — отметил Захарченко.