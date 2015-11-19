Москва, 18 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Северная Корея, судя по всему, решила отказаться от дальнейших реформ и перевести экономику на традиционные мобилизационные рельсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что Верховное народное собрание КНДР приняло пятилетний план экономического развития.

«Судя по общему тону опубликованных документов (а опубликовано мало, меньше, чем обычно), предусматривается дальнейшее свертывание реформ и перевод экономики на традиционные мобилизационные рельсы, — сказал Ланьков. — Если посмотреть, о чем говорилось на съезде и на сессии ВНС, то там постоянно звучали разговоры о необходимости добиться коренного перелома, а пути к этому — «повышение сознательности народных масс», «дальнейшая их трудовая мобилизация», «использование их энтузиазма», «повышение партийной работы» и «внедрение достижений научно-технического прогресса». Возможно, это реакция на то, что КНДР находится в очень сложном положении, и в этом положении нет возможности заниматься всякими рискованными экспериментами».

Как полагает Ланьков, не исключено, что это результат сдвига и изменения баланса политических сил в руководстве.

«А возможно, это просто изменение того, как Ким Чен Ын видит мир. Не забывайте, что мы говорим о стране, которая является чем-то вроде абсолютной монархии. И личные ощущения вождя — это более чем важно, — пояснил эксперт. — Нет сомнений в том, что происходит поворот в экономической политике. Условно говоря, линия на имитацию китайского опыта в большей степени свернута. Результатом будет гарантированный застой и зависимость от внешних спонсоров».

Но, как подчеркнул эксперт, американо-китайский конфликт означает, что у Северной Кореи наконец-то впервые за несколько десятилетий появился надежный спонсор.

«Так что китайцы все оплатят, чтобы не было прямой катастрофы», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков назвал основные причины экономических провалов КНДР последнего времени.