Москва, 19 ноября, 2015, 21:11 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что с 1 января 2016 года норматив на потребление воды для людей, которые не установили счетчики, вырастет в три раза. Об этом Чибис заявил журналистам сегодня, 19 ноября.

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«Если гражданин не поставил прибор учета, то первые полгода до июля 2016 года у него будет трехкратный норматив, а с июля 2016 года — пятикратный норматив», — заявил замминистра.

Чибис добавил, что постановление правительства, которое определит коэффициенты, уже на выходе. Оно прошло процедуру согласования.

Также чиновник предупредил, что лица, которые вмешиваются в работу приборов учета, то есть, например, поставят специальный «магнит», будут платить не по показаниям счетчика, а по десятикратному нормативу.