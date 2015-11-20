Ставрополь, 20 ноября, 2015, 05:58 — ИА Регнум. В 2015 году в Ставропольском крае возбуждены уголовные дела по фактам задолженности по зарплате перед 1 375 работниками на сумму свыше 27 миллионов рублей. Об этом речь шла на заседании коллегии в краевом управлении СК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления.

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За 9 месяцев 2015 года в следственные органы СК РФ по Ставропольскому краю поступило 114 сообщений о невыплате заработной платы, что на четыре обращения больше, чем в прошлом году. Из них три сообщения о невыплате пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия на ребенка.

В трех случаях принято решение о возбуждении уголовного дела. Общая сумма задолженности по заработной плате по возбужденным в 2015 году уголовным делам составила свыше 27 миллионов рублей перед 1 375 работниками.

Так, в феврале 2015 года в Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Кавказтрубопровод», который в 2014 году не выплачивал заработную плату работнику, в результате чего образовалась задолженность в сумме 94 тысячи рублей. Сейчас данное уголовное дело рассматривается в суде.

Еще два уголовных дела находятся в производстве следственных органов СКР. В Пятигорске расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания», который в период с октября 2014 по март 2015 года не выплачивал заработную плату 1 320 работникам, в результате чего образовалась задолженность в сумме свыше 23 миллионов рублей.

В Кировском районе расследуется уголовное дело в отношении директора ОАО «Промстройинвест», который не выплачивал заработную плату 30 работникам, в результате чего образовалась задолженность в размере более 1,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия погашена задолженность в сумме более 24 миллионов рублей перед 1 316 работниками.

Основными причинами невыплаты заработной платы явились личная заинтересованность руководителей извлечь выгоду, желание сохранить финансовое состояние и стабильность работы предприятия, нарушение очередности расходования денежных средств при их недостаточности.

В отдельных случаях во время расследования арестовывалось имущество руководителей предприятий. Например, во время расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Проминвестстрой-Ставрополь» были арестованы легковой автомобиль, земельный участок и квартира директора стоимостью свыше 5,8 млн рублей.