Новосибирск, 19 ноября, 2015, 20:45 — ИА Регнум. В Новосибирске открылась ретроспектива «Вокруг Фассбиндера», посвященная творческим взглядам знаменитого немецкого режиссёра и приуроченная к 70-летию со дня его рождения. В программе — документальные и игровые работы Райнера Фассбиндера, а также фильмы других известных режиссёров Германии, ровесников либо старших товарищей Фассбиндера. Показы пройдут в кинотеатре «Победа». Курирует программу кинокритик Михаил Ратгауз.

thefilmstage.com Райнер Фассбиндер

Райнер Фассбиндер прожил всего 37 лет, но за это время успел снять 44 киноленты, став ещё при жизни культовой фигурой немецкого кинематографа. Известно, что незадолго до смерти он составил «Хит-лист немецкого кино» — список, куда включил лучших, по его мнению, режиссёров-современников. В него вошли Петер Лилиенталь, Вернер Шрётер, Рудольф Томе и другие. Именно он лёг в основу ретроспективы «Вокруг Фассбиндера».

В программе:

драма «В королевстве Неаполя» Вернера Шрётера;

драма «Давид» Петера Лилиенталя;

драма «Ла Палома» Даниэля Шмида;

мелодрама «Берлин, площадь Шамиссо» Рудольфа Томе и другие.

А также документальные фильмы:

«Разговор с Райнером Вернером Фассбиндером» Петера Янсена;

«Ролевые игры. Женщины о Фассбиндере» Томаса Хоникеля;

Кинопрограмма уже имела успех на 37-м Московском международном кинофестивале в 2015 году. В Новосибирске она стартует с небольшими изменениями. По замыслу организаторов, ретроспектива должна привлечь внимание аудитории к художественному наследию поколения Фассбиндера и повысить интерес кинолюбителей к творчеству режиссёра. По словам Михаил Ратгауза, Фассбиндер был одним из последних больших художников. «Он воплощал образ такого «проклятого поэта», который идет из эпохи 19-го века, дожил до 70-х годов, а дальше он не продвинулся. Потому что в 80-е «проклятые поэты» уже перестали заводиться», цитируют Ратгауза в пресс-службе Colta.ru.

Все 16 лет своей работы Райнер Фассбиндер занимался возрождением национального кинематографа, став в итоге одним из лидеров направления «новое немецкое кино». По своим взглядам режиссёр стоял на позициях радикальной анархии и нонконформизма. Он считал, что его страна не воспользовалась шансом на качественную перезагрузку после 1945 года, что лишило её перспектив развития в нужном направлении. Сумасшедший график съёмок, работа до изнеможения и употребление запрещённых веществ привели к тому, что Фассбиндер ушёл из жизни в 37.

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