Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2015, 20:27 — ИА Регнум. Власти Израиля квалифицировали нападение на офисный центр в Тель-Авиве как террористический акт. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил журналистам советник посольства Израиля в России Алексей Кагальский.

Звезда Давида

Он сообщил, что в 15:30 мск, в южном Тель-Авиве произошел террористический акта. Араб, вооруженный ножом, ворвался в офисное здание и нанес ранения двум людям на одном этаже, после чего перешел на другой этаж и атаковал ещё одного человека.

От полученных ранений два человека скончались. Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Нападавший задержан, сотрудники израильских правоохранительных органов ищут возможного сообщника.

В этом офисном здании находится израильское отделение российского телеканала Russia Today. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян уже сообщила, что никто из сотрудников не пострадал.