Казань, 19 ноября, 2015, 19:36 — ИА Регнум. Региональные власти предпринимают меры в связи с введением с 15 ноября на федеральных трассах государственной системы взимания платы с большегрузов свыше 12 тонн. В Татарстане создадут рабочую группу по изучению возможных последствий от движения по региональным трассам большегрузов. Такое предложение внес глава республики Рустам Минниханов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Закон вступил в силу. Но мы должны подумать о региональных дорогах, тем более что они не предназначены для такого транспорта. Ведь весь этот поток грузовых автомобилей пойдет по нашим дорогам. Все знают, что большегрузы разрушают дорожное полотно. Мы должны принять определенные меры, чтобы избежать негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с федеральным решением», — сказал Рустам Минниханов.

Татарстан — не единственный, кто предпринимает меры в отношении большегрузов. Ранее ввести региональный сбор для большегрузных автомобилей, разрушающих областные дороги, озвучили в Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября в России заработала государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Согласно решению российского правительства, размер платы за нанесение ущерба федеральным трассам большегрузами до конца февраля 2016 года будет рассчитываться исходя из фактического пробега таких транспортных средств по тарифу 1,5 рубля за километр, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 рубля за километр. Средства, полученные в результате функционирования системы «Платон», будут направляться в федеральный дорожный фонд (около 40 млрд рублей в год). Это позволит к 2019 году привести федеральные автотрассы в нормативное состояние.

По данным Министерства транспорта РФ, на сегодняшний день прошли регистрацию в системе «Платон» более 400 тыс. транспортных средств отечественных грузоперевозчиков и иностранных логистических компаний, работающих на территории страны.

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Против новой «финансовой нагрузки» дальнобойщики выступили по всей стране. Акции протеста начались с 11 ноября.