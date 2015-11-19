Ульяновск, 19 ноября, 2015, 19:00 — ИА Регнум. Федеральные эксперты высоко оценили инициативы губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, озвученные в рамках IV ежегодного форума «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», когда он предложил проводить общероссийскую неделю предпринимательских инициатив, приурочив ее к Всемирной неделе предпринимательства.

Shaun Merritt Скульптура «Бизнесмен на лошади». Торонто. Канада

«Хорошая инициатива, ее надо поддерживать. Ульяновская область очень многое делает для развития предпринимательства, — считает директор департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ Анна Палагина. — Они одними из первых в категории самозанятости ввели и апробировали успешный механизм, который был поддержан на федеральном уровне. Они вводили послабление по региональным налогам, причем достаточно смело, на фоне дефицита бюджета, и все только от этого выиграли. Сергей Иванович Морозов на нашей федеральной конференции выступал с опытом решения снятия административных барьеров».

Неделя предпринимательских инициатив проводится в Ульяновской области ежеквартально с 2011 года. За это время поступило более 900 предложений от представителей малого и среднего бизнеса.

В 2016 году году целый ряд законодательных инициатив, в том числе подготовленных в Ульяновской области, получили поддержку федерального центра. В июле Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении «надзорных каникул» для предпринимателей. В течение трех лет будет действовать запрет на проведение органами государственного контроля плановых проверок в отношении малого бизнеса.

Также был подписан федеральный закон об установлении на региональном и муниципальном уровне специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса. Регионы получили право устанавливать налоговые ставки в пределах от 6% до 1% для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, в зависимости от категории налогоплательщиков и видов осуществляемой ими предпринимательской деятельности.

«Эти предложения в разное время обсуждались именно на наших дискуссионных площадках в рамках недель предпринимательских инициатив, а уже сегодня эти решения приняты на государственном уровне. Они позволяют бизнесу даже в непростых экономических условиях успешно развиваться. Необходимо транслировать этот опыт по всей стране и совместными усилиями создавать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности в России», — считает Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 Ноября 201 года Морозов в рамках IV ежегодного форума «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» предложил проводить общероссийскую неделю предпринимательских инициатив. По его мнению, успешно реализуемый опыт Ульяновской области может быть использован на уровне всех субъектов РФ.

Читайте также: «Успешный опыт Ульяновской области можно использовать во всех регионах РФ»Проведение общероссийской недели предпринимательских инициатив губернатор предложил приурочить к Всемирной неделе предпринимательства, которая ежегодно проходит с 16 по 22 ноября. По её итогам должна проводиться масштабная аналитическая работа, которая позволит определить основные задачи по формированию благоприятного бизнес-климата на федеральном уровне на последующие годы.

По словам председателя правления Корпорации по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов, в Ульяновской области диалог с предпринимательским сообществом налажен, потому что Губернатор может слышать и слушает бизнес: «В разное время в ходе Недели предпринимательских инициатив мы не побоялись внести серьезные предложения по введению налоговых каникул, расширению перечня видов деятельности для предпринимателей, которые работают на патенте, определили льготы для бизнесменов на упрощенной системе налогообложения. Принятие подобных мер не сразу даст положительный результат, а лишь через некоторое время отразится на развитии экономики. Но участие всех регионов в этом процессе может значительно увеличить скорость принятия решения на законодательном уровне».