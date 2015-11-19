Казань, 19 ноября, 2015, 18:50 — ИА Регнум. Проект возрождения Казанской духовной академии (крупнейшее высшее православное духовное учебное заведение Российской империи, существовавшее в 1797—1818 и 1842−1921 годы и вошедшее в историю как один из авторитетнейших православных вузов страны) отложен в долгий ящик. Такое впечатление может сложиться в свете последних событий, которые происходят в Татарстане. Посеял сомнения и нынешний казанский митрополит Феофан (Ашурков), передает корреспондент ИА REGNUM.

Раис Сулейманов Здание Казанской духовной семинарии

На пресс-конференции в «Татар-информ» митрополит заявил: «Без сомнения, Казанская духовная академия должна быть также возрождена, но к этому надо идти не спеша». Он добавил, что на сегодняшний день для возрождения академии в Татарстане имеется хорошая база — это Казанская духовная семинария. «Я думаю, даже на базе существующей семинарии открывать аспирантуру (бакалавриат и магстратура уже внедрены). А открытие аспирантуры — прямой путь к открытию академии», — продолжил свою мысль митрополит Феофан.

«Честно говоря, этот ответ воспринимается как совершенно непонятное откладывание на неопределенный срок проекта возрождения Казанской духовной академии, о котором говорят последние 2 года, — прокомментировал ИА REGNUM эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов. — Этот ответ особенно странно звучит на фоне того, что в Татарстане начинают строить исламскую академию в Болгаре: ее создают вообще на пустом месте, в чистом поле, никто не предлагает вначале на базе существующего в Казани Российского исламского университета сначала открыть аспирантуру и докторантуру и только потом создавать исламскую академию. Ничего подобного: исламскую академию в Болгаре строят с нуля, на это выделяются большие деньги. За мусульман, конечно же, можно порадоваться: российское государство создает для них исламскую академию — высшую духовную школу, которая должна стать крупным богословским центром исламской теологии. А вот православным в Татарстане возрождать духовную академию не дают. И, видимо, у этого есть политическая сторона. Митрополит Феофан, будучи весьма хорошим дипломатом, не может назвать прямо вслух обстоятельства того, почему еще недавно о возрождении Казанской духовной академии говорили как уже о деле самого ближайшего будущего, а теперь предпочитают говорить без конкретики, предлагая больше совершенствовать семинарию. В чем же причины такой перемены вектора развития православия в Татарстане?»

«Этнократия старается позиционировать Татарстан именно как исламскую республику, игнорируя национальные и религиозные проблемы немусульманского населения региона, — продолжил эксперт. — Православных видят в качестве религиозного меньшинства. Соответственно, менять соотношение православных и мусульман никто не собирается: Татарстан должен быть только как исламский регион, причем это должно быть как на уровне инфраструктуры, так и на уровне даже объектов, выполняющих роль религиозно-политических символов: размер храма, наличие учебного заведения, самого большого по размерам Священного Писания. О том, что эти символы важны для политического имиджа, с которым позиционирует Татарстан местная этнократия, можно увидеть на примере кампании против возрождения собора Казанской иконы Божьей матери».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День народного единства 4 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей матери. Этот храм, построенный в 1808 году, был разрушен в 1932-м, а сейчас на месте его нахождения стоит небольшая часовенка. До 1904 года именно в нем хранилась величайшая святыня России — чудотворная икона Казанской Божьей матери.

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Раис Сулейманов отметил, что вполне благородное по-своему намерению дело со стороны региональных властей, старающихся хотя бы внешне соблюдать паритет в национально-религиозной политике, встретило резкое неприятие татарских националистов и исламистов, которые развернули в Интернете гневную кампанию против возрождения собора. Мотивация проста: во-первых, «собор будет больше построенной 10 лет назад мечети Кул Шариф» (Богородицкий монастырь, на территории которого располагался собор, находится неподалеку от Казанского кремля, посреди которого построили мечеть); во-вторых, «мы не хотим превращать Казань в православный паломнический центр» (хотя поток паломников к чудотворному Ватиканскому списку Казанской Божьей матери и так остановить невозможно); в-третьих, «в историческом центре Казани уже слишком много церквей по сравнению с мечетями» (в Казани 30 церквей и 62 мечети). Помимо этих причин, организаторы кампании пытаются указать на дороговизну стройки и ее нецелесообразность в условиях экономического кризиса в России, а также выражают тревогу за возможное переселение жителей построенных на территории монастыря в советское время «хрущевок».

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Противники строительства собора создали специальную группу в социальной сети «В контакте», которая очень быстро собрала несколько тысяч участников, на интернет-сервисе для петиций Change.org опубликовано обращение на имя президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Минтимера Шаймиева и премьер-министра Ильдара Халикова, которое может подписать любой желающий. Кто стоит за этой кампанией, направленной против православия в Татарстане, а также против митрополита Феофана (Ашуркова), пока неизвестно, поскольку администраторы группы скрываются под псевдонимами. Однако, по мнению Сулейманова, не исключено, что подлинным заказчиком могут выступать представители местной власти, которые совершенно не заинтересованы в возрождении православия в регионе.

«Понятно, что раз федеральный центр поддерживает строительство исламской академии в Болгаре, то местные власти должны продемонстрировать Москве: «православный вопрос» в Татарстане отсутствует, а православные пользуются заботой и вниманием. Митрополит Феофан, занявший казанскую кафедру в июле 2015 года, с момента приезда в республику заявил о намерении возродить Казанскую духовную академию. До него с этой идеей приехал в Татарстан Евфимий (Моисеев), занявший в марте 2014 года пост ректора Казанской духовной семинарии, однако лоббистских возможностей Евфимия не хватило для ее реализации: прежний татарстанский митрополит Анастасий (Меткин) не поддерживал этой инициативы. После перевода в Ульяновск Анастасия и прихода на казанскую кафедру Феофана проект возрождения Казанской духовной академии стал активно продвигаться. Однако несмотря на его попытки убедить местное руководство поддержать данный проект (примечательно, что Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в октябре позитивно отозвался об этом намерении), от этой идеи отказались, предложив взамен восстановление разрушенного при большевиках собора. Восстановление последнего, конечно, тоже важное и нужное дело, но не должно происходить так, как будто строительство собора Казанской иконы Божьей матери делается вместо возрождения Казанской духовной академии», — подчеркнул эксперт.

«По-видимому, местные власти посчитали, что академия в Татарстане может быть только одна, и она должна быть только исламская, а православные обойдутся семинарией, — продолжил Сулейманов. — Первоначальный решительный настрой митрополита Феофана уже сменился на заявления о необходимости возрождать Казанскую духовную академию «постепенно», «к этому надо идти не спеша». Это означает, что вопрос о возрождении когда-то славного православного вуза отложен на неопределенный срок. А может и вообще его не будет. Чтобы как-то выйти из неловкого положения, митрополит вынужден рассуждать на тему того, что академия будет возрождаться постепенно, не так, как исламская академия в Болгаре. Вероятно, чтобы умерить амбиции нового митрополита, «подсластить пилюлю», РПЦ предложили возрождение собора, однако не исключаю, что проект могут «подкорректировать», «идя навстречу требованиям татарской общественности»: например, уменьшить размеры будущего храма. Подобные случаи, когда власти республики шли навстречу татарским националистам, известны. Это и изменение формы крестов на Благовещенском соборе (татарским националистам показались кресты с ладьей на куполах храма перечеркнутым полумесяцем, и они потребовали их убрать — и власти их убрали). И негласный запрет на колокольный звон с самой высокой — Богоявленской колокольни в центре Казани (после революции 1917 года ни разу колокола там не звенели). И замена подаренного властями Санкт-Петербурга памятника Петру Первому на улице Петербургской бюстом Льва Гумилева».

«Эта позиция дает основания полагать, что местные власти настроены на продолжение прежней политической линии — позиционирование региона в качестве исламской республики, где православию отведена роль религии меньшинства. Напомню из истории, что в исламском халифате в средние века христиане имели статус «зимми» — это как раз положение религиозного меньшинства, которое теоретически находится под опекой мусульманских правителей. Такое создается впечатление, что в Татарстане православным отводят роль «зимми» в исламском государстве: можно иметь церкви, разрешена и семинария, но академию могут иметь только мусульмане», — заключил Раис Сулейманов.