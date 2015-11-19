Санкт-Петербург, 19 ноября, 2015, 19:12 — ИА Регнум. 20 ноября в Санкт-Петербурге стартует XXVI Неделя кино Финляндии. В течение шесть дней в кинотеатрах «Аврора» и «Ленфильм» вниманию зрителей будут представлены игровые и документальные фильмы финских режиссёров, вышедшие в прокат в 2014 — 2015 году, а также популярное в Финляндии короткометражное кино.

Цитата из х/ф «Обиженный». Реж. Доме Карукоски. 2014. Финляндия «Обиженный»

Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре «Аврора», где пройдёт кинопоказ комедии «Обиженный» Доме Карукоски, известного по фильмам «Сердце льва» и «Лапландская одиссея». «Обиженный» — экранизация одноименного романа Туомаса Кюрё.

Как сообщили в пресс-службе кинотеатра «Авроры», после окончания просмотра состоится встреча с создателями фильма с ответами на интересующие аудиторию вопросы.

«Обиженный» вышел на экраны осенью прошлого года и имел большой успех в прокате. На сегодняшний день по количеству просмотров картина занимается третье место в истории финского кинематографа. По мнению кинокритиков, в фильме иронично и правдиво отображён финский менталитет.

В основной программе фестиваля в этом году:

детская музыкальная комедия «Рикки Раппер и ловкий Леннарт» Тимо Койвусало;

биографическая драма «Арми жива!» Йорна Доннера;

документальный фильм «Панк-синдром» Юкки Кяркайнена и Яни-Петтери Пасси;

военная мелодрамма «Акушерка» Антти Йокинена;

экранизацией романа Петри Карры — фильм «Возвращение домой» Мики Каурисмяки.

В этом году «Неделя кино Финляндии» пройдет в Санкт-Петербурге в 26-й раз. За годы существования фестиваль не теряет своей популярности, хотя в последнее время существенно изменил свой формат, переходя от классики к современности и уделяя особое внимание молодым режиссёрам.

Читайте также: Фильмы Латинской Америки на «Латинофиесте» в Москве