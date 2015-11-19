Вашингтон, 19 ноября, 2015, 18:34 — ИА Регнум. Военное ведомство США заявило, что изменит тактику борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака, и уничтожит его нефтяную инфраструктуру. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил глава Пентагона Эштон Картер.

The U.S. Army Президент США Барак Обама во время визита в Пентагон

«Мы готовы изменить правила нашего участия. Мы изменили тактику, как это было в случае с бензовозами», — заявил Картер.

Он пояснил, что ранее США избегали ударов по нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуре Сирии и Ирака, которая была захвачена террористами, так как на этих объектах работало местное население.

Теперь, после террористических актов в Париже 13 ноября, США решили изменить данное решение, так как доходы от нефтяной отрасли являются основными для террористов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите G20 в турецкой Анталье указал, что основным источником доходов террористов является продажа нефти, добытой и переработанной в Сирии и Ираке. Путин показала снимки из космоса, на которых видно огромное количество бензовозов, которые перевозят сырую нефть из Сирии на переработку в Ирак и последующую перепродажу через посредников в Турции.

Воздушно-космические силы России начали «свободную охоту» на бензовозы ИГ. По данным российского военного ведомства, российская авиация уничтожила уже более 500 бензовозов.

Стоит отметить, что военная операция США и их сателлитов против террористической группировки «Исламское государство» длится более года. Никаких существенных результатов США на этом поприще не добились.

В то же время, ВКС РФ, которые действуют в Сирии только с 30 сентября этого года, в корне переломили ситуацию в Сирии. Сирийская сухопутная армия, до этого теснимая террористами по всем фронтам, при поддержке ВКС РФ смогла перегруппироваться и перейти в наступление.