Москва, 19 ноября, 2015, 18:50 — ИА Регнум. Первый канал представил официальный трейлер исторического фильма «Викинги» Андрея Кравчука. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе канала. В настоящее время трейлер опубликован на их официальном сайте.

pravmir.ru Князь Владимир (миниатюра из Радзивиловской летописи)

В основе сюжета лежат события, описанные Нестором — летописцем в «Повести временных лет». Картина рассказывает историю жизни князя Владимира Святославича, и охватывает период с его восхождения на киевский престол до Крещения Руси.

Над фильмом работают режиссёр Анатолий Максимов, известный своими работами «Высоцкий. Спасибо, что живой», «72 метра», «Турецкий гамбит» и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Подготовка к съёмкам шла в течение 7 лет — глобальная реконструкция мира времён средневековья потребовала основательной подготовки. По сообщению пресс-службы телеканала, объем построенных декораций стал самым большим в истории российского кино.

Князя Владимира играет актёр театра и кино Данила Козловский сыгравший «Харламова» в «Легенде № 17» и «Дубровский» в фильме Александра Вартанова. Начав свою карьеру с роли шестиклассника-хулигана Дениса Селивёрстова в сериале «Простые истины», сегодня Козловский герой более чем двадцати кинокартин. В роли князя актёр тоже не впервые — в ленте «Распутин» с Жераром Депардье Данила Козловский сыграл Дмитрия Павловича, двоюродного брата императора Николая II. Также в фильме задействованы Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Игорь Петренко. «Викинги» выйдут на экраны в конце 2016 года.Читайте так-же: Трейлер экранизации «Войны и мира» от BBC на фоне предшественников