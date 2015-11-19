Калуга, 19 ноября, 2015, 17:50 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, в Калуге состоялся конкурс по отбору кандидатов на освободившиеся места в Молодёжной палате при городском парламенте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на четыре вакантных места претендовали шесть представителей калужского студенчества и рабочей молодёжи.

Фото: пресс-служба городской Думы Калуги

Кандидаты представили конкурсной комиссии свои авторские проекты, посвящённые пропаганде спорта и здорового образа жизни, развитию детского футбола, созданию социальной рекламы, борьбе с незаконной продажей алкоголя и переподготовке и повышению квалификации кадров калужских предприятий.

Председатель конкурсной комиссии, глава городского самоуправления Александр Иванов отметил актуальность и значимость всех представленных проектов. Особо обозначил глава города необходимость пропаганды здорового образа жизни и борьбу с распространением алкоголизма в молодёжной среде.

«Очень важно чтобы наша молодёжь осознано принимала решение об отказе от вредных привычек и здоровом образе жизни, — подчеркнул Александр Иванов, — одни только запреты здесь мало чем помогут, хотя и они порой необходимы: в настоящее время прорабатывается законодательная инициатива об ограничении продажи спиртного в предприятиях общественного питания, так называемых экспресс-барах, фактически они незаконно продают алкоголь в ночное время и вызывают недовольство жителей».

Представленные проекты будут рассмотрены конкурсной комиссией, после чего будет принято решение о замещение вакантных мест в Молодёжной палате.