Донецк, 19 ноября, 2015, 17:28 — ИА Регнум. В ДНР в ближайшее время не будут отменять комендантский час, поскольку на территории республики продолжают функционировать украинские ДРГ.

Об этом 19 ноября заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, только за последнее время были задержаны более 50 диверсантов.

«Благодаря комендантскому часу мы поймали за последнее время более 50 диверсантов», — рассказал Захарченко. Какие-то подробности относительно этих задержаний он не сообщил.

Напомним, что в ДНР до сих пор действует ограничение передвижения населения с 20:00 ночи до 5:00 утра. В отдельных районах ограничение может регулироваться местными властями в зависимости от непосредственной близости к линии фронта.