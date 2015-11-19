Буэнос-Айрес, 19 ноября, 2015, 16:52 — ИА Регнум. 22 ноября в Аргентине пройдет второй тур президентских выборов. По данным социологических опросов, пока лидирует кандидат от оппозиции Маурисио Макри. Он опережает кандидата от правящей партии Даниэля Сиоли на 8%.

Inés Tanoira Маурисио Макри

Маурисио Макри построил свою кампанию на критике экономической политики правительства Кристины Киршнер, последствия которой ощущает на себе все население, и на «разоблачении» основного козыря киршнеристов — социальных программ и дотаций для населения.

«Дороги разрушены, школы в аварийном состоянии… Аргентинцы говорят: «Баста» и хотят другого правительства», — заявляет Маурисио Макри, цитирует El Dia. Отметим, что ведущие средства массовой информации Аргентины поддерживают кандидата от оппозиции, что дает Маурисио Макри дополнительные возможности для ведения предвыборной пропаганды.

Вероятность победы сторонника неолиберального курса развития экономики и сближения с США и ЕС уже сказалась на активности зарубежного бизнеса, работающего на аргентинской площадке. Многие западные компании потерпели серьезные убытки в связи с экономическим кризисом в Аргентине. Ряд из них не может вывести финансовые активы из страны по причине жесткого валютного контроля, введенного в период правления Киршнер. 22 ноября может стать судьбоносным и для большей части зарубежных компаний, работающих в этой латиноамериканской стране.