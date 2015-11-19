Светогорск, Ленинградская область, 19 ноября, 2015, 16:56 — ИА Регнум. Новый мост на 24-м километре трассы Выборг—Светогорск был торжественно открыт сегодня, 19 ноября, в Ленинградской области. Он сделает безопаснее и быстрее дорогу до Хельсинки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства и губернатора Ленобласти.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Открытие нового моста через реку Сторожевая в Ленинградской области

Мост строился при финансовом участии Евросоюза по программе приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства «Юго-Восточная Финляндия — Россия».

По словам участвовавшего в церемонии открытия губернатора региона Александра Дрозденко, старый мост через реку, построенный еще в СССР, не соответствовал требованиям безопасности с момента своего открытия в 1973 году, и появление нового ликвидирует аварийно-опасный участок дороги.

Александр Дрозденко напомнил, что за более чем два десятилетия сотрудничества Ленобласти и Финляндии реализовано более 25 совместных проектов. «Сейчас в завершающей стадии находятся два — мост, который мы сегодня открываем, и реконструкция таможенного пограничного пункта пропуска «Светогорск», которая будет завершена до конца года», — сказал губернатор Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что Финляндия подтверждает планы по дальнейшему сотрудничеству, а область хочет предложить финской стороне участие в реконструкции и расширении дороги, на которой открылся мост, от Выборгского шоссе до Светогорска

Как заверила, в свою очередь, на церемонии открытия моста директор департамента регионального развития министерства занятости и экономики Финляндии Тайна Сусилуото, «Россия является важнейшим торговым партнером Финляндии и останется им, несмотря на то, что в мире сейчас царит беспокойство». Она поблагодарила дорожников Ленинградской области за хорошую работу и сказала, что этот мост является символом двустороннего сотрудничества между соседями.

Как отмечается в справке областных властей, старый мост через Сторожевую был построен в 1973 году. С точки зрения безопасности дорожного движения он имел недопустимые геометрические параметры, а несущая способность моста не отвечала требованиям современных нагрузок.

В 2003 году был разработан проект строительства нового моста на расстоянии 150 м от существующего. Протяженность мостового перехода, включая подходы к мосту, составляет 1 км.

В 2006 году началось строительство, столкнувшееся с необходимостью доработки проекта из-за сложных природных условий. В декабре 2012 года проект получил одобрение финансирования в рамках программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства «Юго-Восточная Финляндия — Россия».

Сумма финансирования проекта из этой программы составляет 6,08 млн евро. Полная стоимость строительства — 7,6 млн евро (20% — средства бюджета Ленинградской области). Реализация проекта по реконструкции моста осуществлялась в период 2013—2015 годы. Сумма контракта составляет 334,9 млн руб., в том числе средства гранта по программе приграничного сотрудничества в размере 220,5 млн руб. В 2015 году ожидается перечисление заключительного транша по гранту в размере порядка 70 млн руб.