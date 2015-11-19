Москва, 19 ноября, 2015, 16:22 — ИА Регнум. Обувь для детей ясельного возраста не только не соответствуют стандартам качества, но и признана небезопасной. Как показали лабораторные испытания, и импортные, и отечественные производители не соблюдают технические регламенты. Таковы данные исследований, проведенных Роскачеством, сообщили в ведомстве.

imotion.com.ua Обувь

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, к безопасности и качеству детских товаров должно быть приковано самое пристальное внимание, поскольку дети — наиболее уязвимая социальная категория граждан. Однако лабораторные испытания Роскачества показали низкий уровень качества товаров в этой важной категории.

«Результаты веерных исследований не обнадеживают: только два производителя детской обуви в нашей стране стали претендентами на получение российского Знака качества. К сожалению, в этой категории мы увидели не только несоответствие повышенным стандартам качества, но и базовым требованиям безопасности. Вся информация о выявленных нарушениях с приложенными протоколами испытаний была направлена в Роспотребнадзор, который будет принимать решение в отношении нарушителей», — заявил Протасов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года Роскачество приступило к веерным исследованиям детской обуви, представленной в магазинах на всей территории Российской Федерации. Ранее Роскачество начало проводить веерные исследования других видов промышленных и продовольственных товаров. Всего в 2015 году планируется исследовать 30 продовольственных и непродовольственных товарных групп.

Отметим, на сегодняшний день более 20% исследованной продукции является фальсификатом.