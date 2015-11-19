Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2015, 16:11 — ИА Регнум. Неизвестный напал с ножом на людей, находящихся в здании в Тель-Авиве, в котором располагается бюро RT. Журналисты российского телеканала не пострадали, однако есть жертвы, сообщает пресс-служба телеканала.

taringa.net RT

В результате нападения погиб один человек, ещё трое получили ранения. Злоумышленник скрылся, правоохранительные органы приступили к его поиску.

Телеканал RussiaToday (RT) — российский международный многоязычный информационный телеканал. Основной англоязычный канал RT International — первый российский информационный телеканал, ведущий круглосуточное вещание на английском языке.

RT — это три круглосуточных информационных телеканала, вещающие из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском и испанском языках, телеканалы RT America и RT UK, выходящие в эфир из собственных студий в Вашингтоне и в Лондоне.

RT в 2013 году подтвердил статус крупнейшего поставщика новостного контента на международном видеохостинге, став первым в мире новостным телеканалом, который преодолел отметку в 1 млрд просмотров на YouTube.