Вильнюс, 19 ноября, 2015, 15:56 — ИА Регнум. «Литва должна будет начать наземную операцию против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ИА REGNUM), только вопрос, какими силами и когда», — заявил председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 ноября.

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«Налеты или бомбардирование должны иметь продолжение. Тогда должна быть наземная операция. Наземная операция все равно ставит все точки над «и». Поскольку при бомбардировании, конечно, хорошо, если цели уничтожаются, но могут и не уничтожиться», — рассуждал Паулаускас в эфире радиостанции Žinių radijas.

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне 18 ноября провел заседание, на котором обсуждал, насколько государство готово к возможной угрозе терроризма.

«Меня очень волнует, насколько готовы наши службы, насколько они пересмотрели свои планы и методы своей работы. Один из наших пунктов, что нужно оценить подготовку наших служб к отражению угрозы терроризма. Мы констатировали, что правительство недостаточно это учитывает. Поскольку сегодня потребность в финансировании огромна. Мы хотим, чтобы правительство посмотрело на вернувший бюджет через реалии последних дней и через призму безопасности», — сказал Паулаускас.

На вопрос, почему процветает терроризм, почему не ловят подозрительных лиц, Паулаускас ответил, что это предопределяют нежелание разведок сотрудничать и защита прав человека.

«Разведки не хотят делиться своей информацией. Среди стран эта информация циркулирует достаточно трудно. Допустим, после нынешних событий, как нам говорят, положение немного меняется, разведки становятся более открытыми. А другое — это права человека и их защита, защита данных. Это тоже барьер для передачи информации и своевременной реакции», — сказал Паулаускас.

Отметим, что ранее МВД Литвы признало, что страна не готова отражать угрозы терроризма.

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