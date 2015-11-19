Ереван, 19 ноября, 2015, 15:53 — ИА Регнум. В эти минуты в парламенте Армении проходит закрытая встреча депутатов с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.

Photolure Здание парламента Армении

По сообщению армянских СМИ, в ходе заседания будет обсуждена ситуация, сложившаяся в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с включением в январскую повестку ПАСЕ доклада британского парламентария Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана». Ожидается, что предметом обсуждения станет также заявление президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна, сделанное на днях в Москве в пресс-центре ИА REGNUM, о том, что при необходимости Степанакертский аэропорт может быть использован в борьбе с терроризмом. Ожидается, что на встрече будет также обсужден визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван.

Накануне в парламенте Армении находился также министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, доклад Роберта Уолтера очевидным образом носит односторонний характер, поскольку при его составлении британский парламентарий ограничился лишь двумя визитами в Азербайджан, без посещения Армении и Нагорного Карабаха. Посетить Нагорный Карабах не удалось по той причине, что докладчик выразил желание посетить Карабах, когда доклад был по сути уже готов, и его название не было и не могло быть приемлемым для карабахской стороны. Между тем, официальный Степанакерт до этого несколько раз заявлял, что готов к сотрудничеству при составлении любого доклада, однако процесс должен быть «разумным и объективным».

Несмотря на это, оппозиция Армении не раз заявляла, что включение доклада в повестку ПАСЕ — это поражение армянской дипломатии.

Что касается недавнего визита Сергея Лаврова в Ереван, то в российской и армянской прессе, со ссылкой на неназванные источники, появились публикации относительно попыток Лаврова убедить руководство Армении возвратить Азербайджану часть территорий, составляющих зону безопасности вокруг Нагорно-Карабахской Республики.