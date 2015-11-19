Москва, 19 ноября, 2015, 15:38 — ИА Регнум. После введения с 15 ноября системы взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 тонн за вред федеральным автодорогам «Платон» транспортные компании сталкиваются с рядом проблем. Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявили в компании FM Logistic.

www.fmlogistic.ru Директор по операциям FM Logistic Александр Павлов

В частности, невозможно построить маршрут в личном кабинете; сайт «Платон» с определенной периодичностью не функционирует; происходит некорректное списание средств со счета в личном кабинете; несколько бортовых устройств вышли из строя, не проработав и 24 часов с момента установки; невозможно проложить часть маршрута по муниципальной дороге.

Также система не дает возможности скорректировать маршрут с целью оптимизации количества километров пройденных по платной дороге. Происходит списание средств за пробег с последующим возвратом на лицевой счет провайдером. В такой ситуации непонятно, будут ли выписаны штрафы.

Как заявили в компании, «большинство перевозчиков уже сейчас вынуждены приостановить деятельность. По нашим оценкам для стабилизации ситуации в отрасли оптимальным решением станет введение моратория на получение штрафов в течение 2 месяцев — с 15 ноября 2015 по 15 января 2016. В то же время должен действовать ФЗ об оплате налога в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и налоги должны взиматься».

«Мы ждем от министра транспорта объявления о внесении на рассмотрение законопроекта, который вводит соответствующие поправки в КоАП РФ. Важно, чтобы данный законопроект был принят в ближайшее время», — отметили в компании.

Директор по операциям FM Logistic Александр Павлов так прокомментировал ситуацию: «Расчеты независимых экспертов зафиксировали, что доля отправок большегрузными автомобилями в сегменте продуктов питания и товаров первой необходимости может достигать 65−85%. Тариф за проезд 1,53 руб./км может повысить стоимость перевозки на 6−8%, и это в свою очередь приведет к повышению цен на упомянутые категории товаров на 0,5−1,5%».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября водители больших грузовиков проводят в Санкт-Петербурге акцию протеста за введение сбора за проезд по федеральным трассам с помощью системы «Платон». Акция протеста дальнобойщиков парализовала Московское шоссе. Также акции протеста дальнобойщиков прошли в ряде регионов России.

Напомним, с 15 ноября на всех федеральных трассах России запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, получившая название «Платон». По данным Росавтодора, за первые сутки работы «Платона» в дорожный фонд поступило 35 млн рублей.

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