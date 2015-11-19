Киев, 19 ноября, 2015, 15:35 — ИА Регнум. Электронная петиция, размещённая на сайте президента Украины и призывающая убрать из украинского паспорта дублирование информации на русском языке, поддержана президентом Украины Петром Порошенко.

5.ua Украинский паспорт

Ранее петиция была ранее зарегистрирована на сайте украинского лидера и набрала необходимое для обсуждения количество голосов: 25 тыс. электронных подписей «за».

Теперь страница на русском языке может быть заменена на англоязычную, говорится в ответе Порошенко на электронную петицию украинских граждан, размещенную на сайте главы государства.

«Поддерживаю возмущение граждан относительно дублирования в паспорте гражданина информации на языке государства, которое признано Верховной радой осуществляющим агрессию против Украины», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко согласился с предложением граждан: страница на английском языке больше соответствует стремлению к евроинтеграции, чем страница на русском.

«Учитывая патриотическую позицию подписавшихся, а также стремление украинского общества к интеграции в Европейский союз, считаю необходимым дублирование печатной информации в паспорте гражданина Украины на русском языке заменить на английский язык», — заявил Порошенко.

Он направил предложение обеспечить согласно компетенции внесение законодательных изменений для принятия соответствующих мер на рассмотрение в кабинет министров Украины.